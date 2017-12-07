С ее этническим туризмом.

С 4 декабря "Уральские авиалинии" выполняют рейсы по маршруту Ордос - Новосибирск - Ордос. Рейс U6-899 вылетает в Китай по понедельникам в 9.45, а обратный U6-900 отправляется из Ордоса по вторникам в 3.25 (для каждого аэропорта указано местное время). Расписание актуально до 19 марта 2018 года. Полеты выполняются на Airbus A320, оборудованных салонами бизнес - и экономкласса, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании.

Ордос (в переводе с монгольского "дворец") - городской округ в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Это абсолютно новое направление культурного и этнического туризма для россиян. Гостям предлагаются автобусные экскурсии по песчаным дюнам, занятия восточными практиками, красочные шоу с участием представителей коренных народов и другое.

Билеты можно приобрести на сайте uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 и авиакассах Новосибирска.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. За январь-ноябрь 2017 года услугами перевозчика воспользовались 7,4 миллиона человек. География полетов насчитывает более 200 направлений. Авиапарк "Уральских авиалиний" состоит из 43 самолетов европейского концерна Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).