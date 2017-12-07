Доказано на мышах.

Группа исследователей из университета Джорджа Вашингтона в Сент-Луисе разработала методику, которая позволит человеку употреблять жирную пищу и не толстеть. Ученые полагают, что для этого нужно внести изменения в ген Hedgehog (Hh), поддерживающий гомеостаз тканей, которые были образованы жировыми клетками.

Пока же едят и не толстеют мыши. Подопытных в лаборатории посадили на жирную диету на 8 недель. Особи с измененным Hedgehog (Hh) практически не набрали в весе, а грызуны из контрольной группы потолстели. Более того, грызуны из первой категории могли похвастаться меньшим уровнем глюкозы в крови и были более восприимчивы к инсулину, передает "Уралинформбюро".

Ученые рассчитывают, что полученные выводы будут актуальны и для человека, потому что метаболические процессы у мышей и у людей схожи, пишет Naked Science.

По прогнозу экспертов, к 2025 году от ожирения будет страдать почти 20% населения Земли.