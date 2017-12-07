В Байкаловском и Слободо-Туринском районах.

В Свердловской области завершилась процедура реорганизации Управления пенсионного фонда РФ в Ирбите. К межрайонному ирбитскому УФПР присоединились управления, расположенные в Байкаловском и Слободо-Туринском районах.

На их территории останутся структурные подразделения межрайонного УПФР, сообщили "Уралинформбюро" в областном отделении фонда.

"Все права, обязанности и функции реорганизованных УПФР в Байкаловском и Слободо-Туринском районах перешли к УПФР в Ирбите. Изменений в выплате и доставке пенсий не будет", - уточнили в пресс-службе.