Екатеринбург лидирует.

На Среднем Урале растет заболеваемость ОРВИ. Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном Роспотребнадзоре, с 27 ноября по 3 декабря 2017 года зарегистрировано свыше 24 тысяч случаев заболевания. Показатель составил 58,2 на 10 тысяч населения – это ниже эпидпорога по совокупному населению на 15%, но выше уровня прошлой недели на 8%.

В Екатеринбурге зарегистрировано 11 тысяч случаев заболевания. В уральской столице волна ОРВИ пошла на спад - заболеваемость ниже уровня прошлой недели на 2%. Однако эпидемический порог по-прежнему превышен на 9%.

Показатель заболеваемости ОРЗ превышен в полтора раза и более в пяти муниципалитетах: Ирбите, Каменске-Уральском, Богдановиче, Артинском и Новолялинском ГО.

Кроме того, за неделю зарегистрировано 539 случаев заболевания пневмонией. Показатель заболеваемости остался на уровне прошлой недели и на 18,7% ниже СМУ.

Отмечается, что учебный процесс частично приостановлен в 56 детсадах (закрыто 66 групп) и 3 школах ( закрыто 12 классов).