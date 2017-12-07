В другие города.

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов пожаловался губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву на бегство выпускников школ из города. Об этом градоначальник рассказал 7 декабря на заседании правительства региона, передает "Уралинформбюро".

По словам градоначальника, из-за того, что нижнетагильские образовательные учреждения стали филиалами различных вузов, в них сократилось количество бюджетных мест. "Это реальная проблема для моногорода", - подчеркнул Носов, посетовав, что большинство выпускников за дипломом о высшем образовании едет в другие города.

Глава муниципалитета также сообщил, что сейчас в Нижнем Тагиле проживает почти 79 тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет.