В компании подруги.

Уроженка Грузии пыталась пересечь границу с Турцией нетрадиционным способом – лежа в чемодане. Даму обнаружили сотрудники погранслужбы, передает "Уралинформбюро".

По данным Hurriyet Daily News, на КПП Сарпи полиция остановила женщину, которая пешком шла через границу, таща за собой огромный чемодан. Размеры сумки для вещей привлекли внимание пограничников. Когда они открыли чемодан, то обнаружили в нем 22-летнюю девушку.

Обеих путешественниц задержали и передали местным властям. Выяснилось, что сидевшей в чемодане гуттаперчевой грузинке ранее запретили въезд в Турцию.