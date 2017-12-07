Неточности перевода: до конца света осталось две неделиСегодня в 13:08
- Текст
Предсказание майя неправильно поняли.
Конец света в очередной раз перенесли на другую дату - 21 декабря 2017 года. Эксперты считают, что суливший Армагеддон в 2012 году календарь майя попросту неправильно перевели и расшифровали. Кроме того, событийные линии 2012 и 2017 очень похожи, пишет "Российский диалог".
Еще одним доказательством приближающегося судного дня называют недавно обнаруженный астрономами двойник легендарной планеты Нибиру, грозящей Земле уничтожением, передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что последний из апокалипсисов американские ученые обещали 25 ноября. Но когда он точно произойдет, достоверно не знает никто. Есть версия, что планету в 2021 году погубит ослабление магнитного поля. Согласно другим предположениям, конца света стоит ждать в 2029 или 2036 году.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:51
Екатеринбургские пассажиры получат в табло
Всю информацию о городских маршрутах.Сегодня в 18:41
Свердловских фальсификаторов приговорили к длительному заключению
Они подделывали судебные приказы.Сегодня в 18:08
В общественном транспорте Екатеринбурга не будет тарифа на 90 минут
Чиновники окончательно отвергли этот вариант.Сегодня в 18:07
В Тюменской области открыли молочно-товарный комплекс
Один из самых крупных в России.Сегодня в 17:57
В Югре ищут особо опасного мужчину с оружием
Подозреваемого в убийствах.Сегодня в 17:48
"Тромы" и "Беркуты" помогают энергетикам Западной Сибири
Обеспечивать надежность работы электросетевого комплекса.Сегодня в 17:45
Названы самые любимые россиянами авто из Поднебесной
В 2017 году.Сегодня в 17:44
Свердловская прокуратура "рубит головы" за перевозку детей
Не по правилам.Сегодня в 17:11
В Первоуральске с кишечными инфекциями слегли свыше 40 человек
Санврачи напоминают простые истины.Сегодня в 17:08
"Уральские авиалинии" перевезли более 7,4 миллиона человек
С начала года.Сегодня в 17:01
Серовчанин отделался "условкой" за заражение медработницы ВИЧ
В период их совместной жизни.Сегодня в 16:55
По Екатеринбургу прошел крестный ход в память святой Екатерины
Шествие возглавил митрополит Кирилл.Сегодня в 16:45
Бухгалтер с Камчатки потолстела ради получения декретных
И прокутила их в отпуске.Сегодня в 16:37
ГК "Орион" выходит на международный рынок услуг телевещателям
С услугой Play Out.Сегодня в 16:35
Свердловский застройщик заработал на детях восемь миллионов
Когда строил садик.
Главные новости
- Сегодня в 18:51Екатеринбургские пассажиры получат в табло
- Сегодня в 16:55По Екатеринбургу прошел крестный ход в память святой Екатерины
- Сегодня в 16:26Посреднику при передаче "дорожной" взятки Юревичу переквалифицировали статью
- Сегодня в 14:42Экс-консул Сейшельских островов покинул "дипломатический дом"
- Сегодня в 13:54В Троицке 15-летняя мать пыталась смыть новорожденного в унитазе
Аналитика
Тарифные игры профсоюза КГОКа
Ударят по самым низкооплачиваемым.
Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"
Геев и жриц любви.
"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"
Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.