Предсказание майя неправильно поняли.

Конец света в очередной раз перенесли на другую дату - 21 декабря 2017 года. Эксперты считают, что суливший Армагеддон в 2012 году календарь майя попросту неправильно перевели и расшифровали. Кроме того, событийные линии 2012 и 2017 очень похожи, пишет "Российский диалог".

Еще одним доказательством приближающегося судного дня называют недавно обнаруженный астрономами двойник легендарной планеты Нибиру, грозящей Земле уничтожением, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что последний из апокалипсисов американские ученые обещали 25 ноября. Но когда он точно произойдет, достоверно не знает никто. Есть версия, что планету в 2021 году погубит ослабление магнитного поля. Согласно другим предположениям, конца света стоит ждать в 2029 или 2036 году.