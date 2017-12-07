РМК сделала подарок Детской школе искусств КарабашаСегодня в 13:12
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На новоселье.
6 декабря 2017 года в Карабаше торжественно открыли новое здание Детской школы искусств. Ее воспитанников с новосельем поздравил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
На строительство нового трехэтажного дома для юных талантов из регионального бюджета было выделено более 48 миллионов рублей. В здании смогут заниматься около 200 музыкантов, художников и танцоров. Для последних открыто отделение хореографии – прежнее помещение Школы искусств не было предназначено для занятий танцами.
"Уверен, что детская школа искусств станет новой творческой мастерской, это будет любимый культурный центр для всех жителей Карабаша. Все условия для этого созданы. Дело за вами, в добрый путь!", -напутствовал детей губернатор Борис Дубровский
Благодаря поддержке главы региона Детская школа искусств с почти 60-летней историей получила не только современное комфортабельное здание, но и прекрасное оснащение всем необходимым для занятий.
Русская медная компания, чей завод "Карабашмедь" является градообразующим предприятием и ключевым социальным партнером Карабаша, сделала воспитанникам Школы искусств особенный подарок на новоселье - профессиональное фортепиано Yamaha.
"Такой инструмент был давней мечтой Детской школы искусств. Это не просто качественный надежный инструмент: великолепный звук фортепиано Yamaha уже успели оценить преподаватели. Мы уверены, что профессиональный инструмент поможет школе искусств взрастить еще больше талантливых исполнителей, а жителям Карабаша даст возможность наслаждаться классической и современной музыкой", - отметила вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.
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