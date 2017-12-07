В новогоднюю ночь.

В мэрии Екатеринбурга раскрыли график работы общественного транспорта в новогоднюю ночь.

Как сообщили в транспортном комитете горадминистрации, метрополитен будет работать на час дольше положенного. Подземка закроется в час ночи. Замглавы администрации Михаил Матвеев подчеркнул, что, несмотря на небольшой пассажиропоток, продление работы метро – социальная обязанность.

Автобусы, трамваи и троллейбусы 31 декабря будут ходить до 22:30, передает "Уралинформбюро".