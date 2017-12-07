Бухгалтер с Камчатки потолстела ради получения декретныхСегодня в 16:45
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И прокутила их в отпуске.
Бухгалтер из поселка Ключи в Камчатском крае прикинулась беременной, чтобы получить деньги на отдых. Женщину раскусили медики, после того, как подошло время родов: за помощью врачей "будущая мать" не обратилась, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры..
История началась в июне 2017 года. Тогда 31-летняя жительница Ключей обратилась в районную больницу для постановки на учет по беременности. После осмотра полной пациентке поставили предварительный диагноз "Беременность неясного срока", назначили анализы и УЗИ.
Необходимые исследования женщина не прошла, а продолжила набирать вес. В назначенный прием явилась за больничным. Врач провел визуальный и поверхностный осмотр. Пациентка, зная, что лишь поправилась, а не беременна, устно подтвердила все явные признаки "заболевания".
С листком нетрудоспособности на период с 9 августа по 26 декабря 2017 года женщина получила на работе 263 000 рублей и поехала отдыхать.
Однако когда срок предполагаемых родов прошел, медики забили тревогу и обратились за помощью в прокуратуру. Уже сотрудникам правоохранительных органов женщина призналась, что четыре раза была беременна и все знает о симптомах, а врача обманула намеренно.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в крупном размере. Если женщина окажется на скамье подсудимых, ей может грозить штраф, принудительные работы или лишение свободы. "Декретные" деньги тоже придется вернуть.
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