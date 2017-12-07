В 2017 году.

С января по октябрь 2017 года в России было продано 24 700 новых автомобилей китайских брендов. Это на 3,6% меньше, чем за 10 месяцев прошлого года. Данные приводит аналитическое агентство "Автостат".

Наибольшей популярностью у россиян пользуется марка Lifan – из салонов уехали 13 000 иномарок. Второе и третье места заняли бренды Chery и Geely - 4 600 и 1 800 авто соответственно, передает "Уралинформбюро".

Рубеж в тысячу проданных экземпляров также преодолели Haval и Changan. Кроме того, россияне покупали автомобили марок Zotye, DFM, FAW, Foton, Brilliance, Hawtai.

Эксперты отмечают, что после провала в начале года с мая продажи вновь начали расти. При сохранении существующих темпов они могут преодолеть отрицательную динамику в целом по году.