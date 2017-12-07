Не по правилам.

В 2017 году на Среднем Урале выявлено более 200 нарушений при перевозке организованных групп детей на автобусах. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В частности, у ряда образовательных учреждений нет договоров на техническое обслуживание школьных автобусов. При этом маршруты и графики движения не согласуются с ГИБДД. Кроме того, некоторые водители не проходят специальное обучение при управлении школьным автобусом, а также предрейсовые инструктажи и медосмотры.

Также выяснилось, что около некоторых школ отсутствуют дорожная разметка, а также знаки "Дети", "Пешеходный переход" и "Ограничение максимальной скорости". Не все пешеходные переходы оборудованы "лежачими полицейскими".

Для устранения нарушений прокуроры внесли более 150 представлений. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 160 должностных лиц, а в суды поступило более 40 исков. Более 40 руководителей предостережены о недопустимости нарушения закона.