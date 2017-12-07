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В общественном транспорте Екатеринбурга не будет тарифа на 90 минутСегодня в 18:08

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Чиновники окончательно отвергли этот вариант.

Вопрос о введении повременного тарифа на общественном транспорте будет решен после 15 декабря, когда завершится третий этап его тестирования. Об этом на заседании Общественной палаты Екатеринбурга сообщил председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Игорь Федотов.

По словам чиновника, в данный момент рассматривается два вида такого тарифа: 30 и 60 минут поездки. Первый стоит 28 рублей, второй — 40 рублей. Вариант с 90 минутами также обсуждался, но в итоге сотрудники комитета решили, что первые два для Екатеринбурга более оптимальны.

Третий этап тестирования тарифа стартовал в Екатеринбурге в октябре 2017 года. В испытаниях новой системы приняли участие экипажи 20 "маршруток". До этого новую систему испытали на себе пассажиры муниципальных автобусов, троллейбусов и трамваев.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", пока наибольшей популярностью у горожан пользуется получасовой тариф.

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