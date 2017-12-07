Всю информацию о городских маршрутах.

Весь общественный транспорт Екатеринбурга, включая частных перевозчиков, будет занесен в единую базу данных городского Центра управления перевозок (ЦУП), а на улицах города появятся интерактивные табло, отслеживающие движение маршрутов. Об этом 7 декабря на заседании Общественной палаты Екатеринбурга сообщил председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Игорь Федотов.

"Весь муниципальный транспорт давно находится под тотальным контролем. 80% коммерсантов также уже видны в этой системе. До конца года все коммерческие перевозчики должны быть заведены в ЦУП, чтобы их видели горожане", - цитирует чиновника "Уралинформбюро".

По словам Федотова, доступ к базе данных ЦУП горожане уже сегодня могут получить через мобильное приложение для телефонов. Кроме того, в тестовом режиме работает интерактивная карта движения всех маршрутов городского общественного транспорта.

Еще одно новшество — специальные световые табло на остановках — будут сообщать пассажирам, сколько минут осталось до прибытия того или иного автобуса, троллейбуса или трамвая. Одно из них — на остановке автобуса рядом с Главпочтамтом — уже прошло тестирование, напомнил руководитель транспортного комитета.

Стоит заметить, что в июле 2017 года в рамках выставки ИННОПРОМ состоялась презентация "умного" остановочного комплекса, также снабженного сенсорной картой движения автобусных и трамвайных маршрутов.