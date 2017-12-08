×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола в уральских регионах07 декабря в 19:06

  • Текст

Лучше закупаться в Ингушетии.

Стоимость новогоднего стола у жителей уральских регионов подсчитал Росстат. По данным службы госстатистики, самый дорогой набор продуктов смогут позволить себе ямальцы. Праздничное застолье им обойдется в 6 957 рублей, передает "Уралинформбюро".

В наборе, проанализированном ведомством, 29 пунктов. В него в числе прочего вошли салат оливье и сельдь под шубой, красная икра, рыба, мясо, вино, коньяк, водка, фрукты и овощи, конфеты и торты.

В Свердловской области такой набор продуктов будет стоить 6 378 рублей, в Тюменской – 6 359, в Югре – 5 997 рублей, в Прикамье – 5 816 рублей, в Челябинской области - 5 832 рубля, в Зауралье - 5 741 рубль.

Средняя стоимость продуктов на новогоднем столе для семьи из четырех человек в целом по стране в 2017 году выросла примерно на 300 рублей по сравнению с прошлым годом, сообщает Росстат.

Самый дорогой праздничный стол, если оценивать все субъекты РФ, будет у жителей Чукотки – 8 178 рублей, самая низкая стоимость новогодних продуктов в Ингушетии — 3 153 рубля.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Ударят по самым низкооплачиваемым.

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Геев и жриц любви.

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×