Лучше закупаться в Ингушетии.

Стоимость новогоднего стола у жителей уральских регионов подсчитал Росстат. По данным службы госстатистики, самый дорогой набор продуктов смогут позволить себе ямальцы. Праздничное застолье им обойдется в 6 957 рублей, передает "Уралинформбюро".

В наборе, проанализированном ведомством, 29 пунктов. В него в числе прочего вошли салат оливье и сельдь под шубой, красная икра, рыба, мясо, вино, коньяк, водка, фрукты и овощи, конфеты и торты.

В Свердловской области такой набор продуктов будет стоить 6 378 рублей, в Тюменской – 6 359, в Югре – 5 997 рублей, в Прикамье – 5 816 рублей, в Челябинской области - 5 832 рубля, в Зауралье - 5 741 рубль.

Средняя стоимость продуктов на новогоднем столе для семьи из четырех человек в целом по стране в 2017 году выросла примерно на 300 рублей по сравнению с прошлым годом, сообщает Росстат.

Самый дорогой праздничный стол, если оценивать все субъекты РФ, будет у жителей Чукотки – 8 178 рублей, самая низкая стоимость новогодних продуктов в Ингушетии — 3 153 рубля.