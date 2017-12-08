На выделенных линиях.

В 2018 году за порядком на выделенных трамвайных линиях Екатеринбурга будут следить видеокамеры, фиксирующие нарушение ПДД. Об этом по итогам заседания одной из комиссий городской Общественной палаты Екатеринбурга, состоявшегося 7 декабря, сообщает "Уралинформбюро" .

В общей сложности на территории уральской столицы сегодня функционирует 5 "выделенок" для колесного общественного транспорта и 10 — для трамваев, напомнил общественникам председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Игорь Федотов.

"Обособление трамвайных путей без использования бордюрного камня не приводит к нужным результатам", — посетовал чиновник. А поскольку все трамвайные ветки огородить бордюром невозможно в 2018 году на ряде маршрутов будут установлены камеры наблюдения. Их разместят в точках выезда машин на полосы трамвайного движения.

Кроме того, на ряде перекрестков города планируется установить специальные светофоры, обеспечивающие приоритетный пропуск трамваев. Такая система уже действует на пересечении Татищева-Викулова и Татищева-Плотников.

Всего в 2018 году мэрия планирует организовать новые выделенные полосы на 14 улицах Екатеринбурга. Между тем, уже существующие "выделенки" вызывают много вопросов у областного ГИБДД.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", яблоком раздора между муниципалитетом и дорожной полицией стали выделенные полосы для колесного общественного транспорта, "нарисованные" на перекрестках Малышева и Гагарина, а также на отрезке улицы Розы Люксембург между Малышева и Декабристов.

В областном управлении ГИБДД посчитали, что "выделенки" на этих участках нанесены с нарушением правил разметки, а также создают конфликт пешеходных и транспортных потоков, после чего выдали мэрии предписание демонтировать их. Муниципалы обратились с иском в суд, но проиграли его.

"На этой неделе у нас состоялась встреча с представителями ГИБДД, где мы договорились найти точки соприкосновения. Создана рабочая группа по проработке создания таких полос", — сообщил Игорь Федотов.

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