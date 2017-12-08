Налог на сигареты отменилиСегодня в 08:47
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Курите себе во вред!
В России не будут вводить экологический налог на сигареты. Соответствующий пункт убран из проекта антитабачной концепции на 2017-2022 годы, разработанной Минздравом РФ, пишут федеральные СМИ.
Среди ценовых и налоговых мер по сокращению спроса на табак осталось "поэтапное, непрерывное повышение ставок акцизов на табачные изделия и электронные системы доставки никотина до среднего уровня налогообложения среди стран Европейского региона ВОЗ".
Ранее предполагалось, что экологический сбор могут ввести в начале 2018 года. Однако в Минфине отмечали, что его введение приведет не только к подорожанию сигарет, но и к росту объемов контрафакта.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", промышленники считают незначительными результаты борьбы Минздрава с курением. В России с 2009-го по 2017 год число курильщиков табака с сильной никотиновой зависимостью снизилось всего на 2% - до 19%. Бизнесмены разработали резолюцию, которая включает в госполитику по противодействию табакокурения изучение инновационных никотинсодержащих продуктов со сниженным риском для здоровья как менее вредной альтернативы.
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