Возбуждены уголовные дела.

Школьные столовые Екатеринбурга работают с различными нарушениями, выяснилось в ходе прокурорской проверки.

Сотрудники надзорного ведомства проверили гимназию №13, школу №7 и лицей №8 имени Дягилева и установили 15 работников столовых, которые работали по поддельным медицинским книжкам. Фактически же медосмотров они не проходили, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры..

По данному факту следственными органами возбуждено 15 уголовных дел по статье "использование работниками заведомо подложных документов".

Повара гимназии №13 и школы №7 не соблюдали правила личной гигиены на пищеблоке: при изготовлении блюд не снимали ювелирные изделия и не надевали халаты.

Поскольку организаци питания в данных учебных организациях осуществляют предприятия "Славянка" и "Столовая №41", в адрес руководителей внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства.