Автомобилистов оставят без липовых ТОСегодня в 09:23
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Контроль ужесточат.
Минэкономики РФ подготовило поправки к КоАП, УК и другим законам, ужесточающие правила работы операторов техосмотра (ТО). Изменения должны прикрыть лазейки, позволяющие продавать гражданам диагностические карты без проверки автомобиля.
В ближайшее время документ будет вынесен на рассмотрение правительства, пишет "Коммерсант". В частности, предполагается вновь ввести штраф за управление автомобилем, не прошедшим техосмотр (по проекту — 800 рублей). Процедура прохождения ТО будет фиксироваться оператором на видео и фото, а госконтроль над операторами будет передан Ространснадзору. Содержанием базы данных АИС ТО будет заниматься Российский союз автостраховщиков (РСА). Санкции за выдачу диагностических карт без проверки автомобиля будут усилены, также введут уголовное наказание за внесение в АИС ТО "недостоверных сведений".
По данным Минэкономики, количество фактически проводимых техосмотров сократилось за пять лет на 20-33%. В ГИБДД, где выступают за внесение изменений в закон о ТО, говорят о том, что за десять месяцев 2017 года количество ДТП из-за неисправных автомобилей выросло 16,5%.
Проверять машины доверили частным компаниям-операторам, забрав контрольные функции у ГИБДД, с 1 января 2012 года, напоминает "Уралинформбюро". Покупка карты без прохождения ТО, по словам исполнительного директора РСА Сергея Ефремова, стала возможна в результате ряда проблем "правового и технического" характера.
Между тем, ряд экспертов раскритиковали планы Минэкономики. Например, гендиректор союза "Техэксперт" Сергей Зайцев считает, что Ространснадзор не справится с дополнительными функциями из-за "кадрового и бюджетного голодания" ведомства.
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