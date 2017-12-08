×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Автомобилистов оставят без липовых ТОСегодня в 09:23

  • Текст

Контроль ужесточат.

Минэкономики РФ подготовило поправки к КоАП, УК и другим законам, ужесточающие правила работы операторов техосмотра (ТО). Изменения должны прикрыть лазейки, позволяющие продавать гражданам диагностические карты без проверки автомобиля.

В ближайшее время документ будет вынесен на рассмотрение правительства, пишет "Коммерсант". В частности, предполагается вновь ввести штраф за управление автомобилем, не прошедшим техосмотр (по проекту — 800 рублей). Процедура прохождения ТО будет фиксироваться оператором на видео и фото, а госконтроль над операторами будет передан Ространснадзору. Содержанием базы данных АИС ТО будет заниматься Российский союз автостраховщиков (РСА). Санкции за выдачу диагностических карт без проверки автомобиля будут усилены, также введут уголовное наказание за внесение в АИС ТО "недостоверных сведений".

По данным Минэкономики, количество фактически проводимых техосмотров сократилось за пять лет на 20-33%. В ГИБДД, где выступают за внесение изменений в закон о ТО, говорят о том, что за десять месяцев 2017 года количество ДТП из-за неисправных автомобилей выросло 16,5%.

Проверять машины доверили частным компаниям-операторам, забрав контрольные функции у ГИБДД, с 1 января 2012 года, напоминает "Уралинформбюро". Покупка карты без прохождения ТО, по словам исполнительного директора РСА Сергея Ефремова, стала возможна в результате ряда проблем "правового и технического" характера.

Между тем, ряд экспертов раскритиковали планы Минэкономики. Например, гендиректор союза "Техэксперт" Сергей Зайцев считает, что Ространснадзор не справится с дополнительными функциями из-за "кадрового и бюджетного голодания" ведомства.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Южный Урал меняет налоги на чистый воздух

Южный Урал меняет налоги на чистый воздух

На фоне безветрия.

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Ударят по самым низкооплачиваемым.

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Геев и жриц любви.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×