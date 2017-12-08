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Дед Мороз сэкономит на смартфонахСегодня в 09:39

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Готовьте кошельки!

В преддверии Нового года многие задумываются, как не разориться на подарках. В этом году, по данным Росстата, самым выгодным презентом окажется смартфон. При средней цене 8 990 рублей гаджеты с ноября 2016-го подешевели на 5,53%, передает "Уралинформбюро".

А вот те, кто уверен, что лучший подарок - книга, будут неприятно удивлены подорожанием "печатного слова". За год оно прибавило в цене 4,91%: в среднем томик стоит 311 рублей.

На втором месте - туалетные воды. Флакончик любимого аромата сейчас можно приобрести за 1 720 рублей, в прошлом ноябре парфюмерия была на 4,1% дешевле.

Почти столько же (3,9%) в цене добавили кастрюли. Порадовать любителей готовить можно за 724 рубля. Чуть меньше подорожали мягкие игрушки (3,87%). Новый плюшевый друг для ребенка обойдется в 524 рубля.

Презент для любителей кутаться после ванны в махровые полотенца можно приобрести за 301 рубль - на 3,59% дороже, чем в прошлом году.

Выросли расценки и на косметику. В частности, тушь для ресниц теперь стоит 455,5 рубля (+2%).

Проще всего придется любителям делать "универсальные" подарки. Коньяк и шоколад (в расчете на килограмм) подорожали менее остальных традиционных презентов - на 1,66% и 1,12% - до 1 303 и 835 рублей соответственно.

Таким образом, подарок "на скорую руку" для семьи с ребенком (коньяк - главе семейства, 200-граммовая плитка шоколада - его супруге и мягкая игрушка для их чада) обойдется чуть дешевле 2000 рублей.

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