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Зимняя резина в Екатеринбурге подорожала на 9%Сегодня в 10:10

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За год.

Стоимость зимних шин в столице Урала за год выросла на 9%. Средняя цена на них в ноябре 2017 года составила 7 460 рублей. Годом ранее они стоили 6 850 рублей, сообщили "Уралинформбюро" эксперты сайта Avito. Цена на резину в Екатеринбурге равна средней по стране.

Дороже всего шины стоят в Новосибирске (9 320 рублей), Омске (9 250 рублей), Красноярске (9 240 рублей). Стоит отметить, что в Омске цена зимней резины выросла сильнее всего – на 29% (до 9 250 рублей). А самые дешевые шины можно взять в Перми – всего за 5 690 рублей. Примечательно, что зимняя резина за год здесь подешевела на 7,8%. Еще сильнее снизилась цена на шины в Челябинске - на 13,7% до 6 130 рублей.

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