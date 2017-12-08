Убедитесь сами.

Чем ближе зимняя Олимпиада в Южной Корее, тем больше скандалов ожидает спортсменов и болельщиков. Россию хотят оставить без флага, а американцы вовсе могут отказаться от участия в Играх. Это будет сенсация! И раньше бывало, что две сверхдержавы бойкотировали Олимпиады, но чтобы "дружно хором" - впервые! "Уралинформбюро" предлагает своим читателям пройти тест, чтобы вспомнить олимпийские "причуды".

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО

Фото: judo.ru, sportgymrus.ru, olympic.ru