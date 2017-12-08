С аукциона.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продает велосипед. Объявление он выложил на личной странице в Instagram, передает "Уралинформбюро".

"Летом и осенью с удовольствием ездил на нем по Екатеринбургу. Отличная и надежная машина (и в декларации можно не указывать)", - отметил глава региона.

Транспортное средство станет лотом благотворительного аукциона "Екатерининская ассамблея". Куйвашев рассказал, что давно участвует в этой акции, и призвал свердловчан становиться благотворителями: "Государство прилагает много усилий, но без поддержки общества оно не справится со всеми бедами, болезнями, невзгодами, которые случаются в жизни наших сограждан. А объединив усилия, мы можем гораздо больше".

Благотворительная акция свердловских предпринимателей, которая проводится с 2011 года, состоится 8 декабря в екатеринбургском отеле Hyatt Regency. Проект является частью программы фонда "Подари жизнь". За шесть лет проведения на реализацию социально важных проектов направлено более 30 миллионов рублей.