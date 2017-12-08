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Куйвашев продает незадекларированное транспортное средствоСегодня в 12:09

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С аукциона.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продает велосипед. Объявление он выложил на личной странице в Instagram, передает "Уралинформбюро".

"Летом и осенью с удовольствием ездил на нем по Екатеринбургу. Отличная и надежная машина (и в декларации можно не указывать)", - отметил глава региона.

Транспортное средство станет лотом благотворительного аукциона "Екатерининская ассамблея". Куйвашев рассказал, что давно участвует в этой акции, и призвал свердловчан становиться благотворителями: "Государство прилагает много усилий, но без поддержки общества оно не справится со всеми бедами, болезнями, невзгодами, которые случаются в жизни наших сограждан. А объединив усилия, мы можем гораздо больше".

Завтра свердловские предприниматели проводят благотворительную «Екатерининскую ассамблею». Известных людей просят выставлять свои вещи на аукцион, все собранные деньги идут в благотворительные фонды. Дело нужное и важное, я участвую не в первый раз. Долго думал, что выставить в качестве лота, и решил: продам свой велосипед. Летом и осенью с удовольствием ездил на нем по Екатеринбургу. Отличная и надежная машина (и в декларации можно не указывать😉). Буду рад, если найдется хороший покупатель, а вырученные деньги смогут помочь тому, кому помощь необходима. Всех призываю участвовать в благотворительности. Государство прилагает много усилий, но без поддержки общества оно не справится со всеми бедами, болезнями, невзгодами, которые случаются в жизни наших сограждан. А объединив усилия, мы можем гораздо больше. P.S. Весной пойду покупать новый велосипед. Увидимся на улицах Екатеринбурга!

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev) Дек 7 2017 в 9:19 PST

Благотворительная акция свердловских предпринимателей, которая проводится с 2011 года, состоится 8 декабря в екатеринбургском отеле Hyatt Regency. Проект является частью программы фонда "Подари жизнь". За шесть лет проведения на реализацию социально важных проектов направлено более 30 миллионов рублей.

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