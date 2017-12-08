Куйвашев продает незадекларированное транспортное средствоСегодня в 12:09
- Текст
С аукциона.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продает велосипед. Объявление он выложил на личной странице в Instagram, передает "Уралинформбюро".
"Летом и осенью с удовольствием ездил на нем по Екатеринбургу. Отличная и надежная машина (и в декларации можно не указывать)", - отметил глава региона.
Транспортное средство станет лотом благотворительного аукциона "Екатерининская ассамблея". Куйвашев рассказал, что давно участвует в этой акции, и призвал свердловчан становиться благотворителями: "Государство прилагает много усилий, но без поддержки общества оно не справится со всеми бедами, болезнями, невзгодами, которые случаются в жизни наших сограждан. А объединив усилия, мы можем гораздо больше".
Завтра свердловские предприниматели проводят благотворительную «Екатерининскую ассамблею». Известных людей просят выставлять свои вещи на аукцион, все собранные деньги идут в благотворительные фонды. Дело нужное и важное, я участвую не в первый раз. Долго думал, что выставить в качестве лота, и решил: продам свой велосипед. Летом и осенью с удовольствием ездил на нем по Екатеринбургу. Отличная и надежная машина (и в декларации можно не указывать😉). Буду рад, если найдется хороший покупатель, а вырученные деньги смогут помочь тому, кому помощь необходима. Всех призываю участвовать в благотворительности. Государство прилагает много усилий, но без поддержки общества оно не справится со всеми бедами, болезнями, невзгодами, которые случаются в жизни наших сограждан. А объединив усилия, мы можем гораздо больше. P.S. Весной пойду покупать новый велосипед. Увидимся на улицах Екатеринбурга!
Благотворительная акция свердловских предпринимателей, которая проводится с 2011 года, состоится 8 декабря в екатеринбургском отеле Hyatt Regency. Проект является частью программы фонда "Подари жизнь". За шесть лет проведения на реализацию социально важных проектов направлено более 30 миллионов рублей.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:37
Прокуратура отменила реорганизацию пермского Дома ребенка
Из-за нарушения прав детей.Сегодня в 17:31
Из-за снегопадов на Среднем Урале гибнут люди
В ДТП.Сегодня в 17:13
Россия покажет Маску многоразовый "Союз"
Это ответ американскому Falcon 9.Сегодня в 17:10
Японец зарубил катаной главную жрицу храма
И свел счеты с жизнью.Сегодня в 17:06
Ялуторовский район стал самым "эффективным" в Тюменской области
За что получит 10 миллионов рублей.Сегодня в 17:05
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 17:03
Отравившая детей крысиным ядом свердловчанка получила 18 лет
Погибли двое сыновей.Сегодня в 17:00
Таможенники Кольцово "загасили" радиоактивные фитили
Прибывшие из Китая.Сегодня в 16:53
Депутаты Госдумы придумали ответ МОК
На запрет российского флага.Сегодня в 16:41
Свердловские депутаты подпишут документ о смерти детей
Прислали из правительства региона.Сегодня в 16:24
Уральского генерала подозревают в причастности к делу о сбитом Боинге
Над Украиной.Сегодня в 16:18
Екатеринбургскому Академическому снегопады не страшны
Управляющую компанию врасплох не застать.Сегодня в 16:10
РЖД разрешили пассажирам нижних полок не пускать к себе соседей сверху
И поставили точку в вечном споре.Сегодня в 16:09
Госдума ужесточит наказание для лже-минеров
Увеличив сроки заключения.Сегодня в 16:02
Родители 4-летнего екатеринбуржца требуют 400 тысяч с Беззуба за падение ворот
Сумма возросла в восемь раз.
Главные новости
- Сегодня в 16:53Депутаты Госдумы придумали ответ МОК
- Сегодня в 14:29Межведомственная комиссия не нашла на "Маяке" рутения-106
- Сегодня в 14:15В Екатеринбурге фура протаранила карету скорой помощи
- Сегодня в 13:20У алапаевских бараков поехали крыши
- Сегодня в 11:31Олимпиада без скандала, что свадьба без драки
Аналитика
У алапаевских бараков поехали крыши
После капремонта.
Челябинский Фонд дотянулся до Хребта
На очереди — дороги для саммитов.
Южный Урал меняет налоги на чистый воздух
На фоне безветрия.