Управляющую компанию врасплох не застать.

Первый сильный снегопад наступившей зимы не стал сюрпризом для коммунальных служб екатеринбургского микрорайона Академический. Очистка от выпавших осадков была оперативно организована на всей территории, вверенной УК "Академический". На уборке дворов, пешеходных и велосипедных дорожек, а также внутриквартальных проездов было задействовано свыше 60 человек и техника со специальными щетками и ковшами.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "РСГ-Академическое", в самом молодом районе уральской столицы готовы к любым капризам природы, включая и более интенсивные снегопады, которые для региона не редкость.

"Сильный снег для нас не чрезвычайная, а штатная ситуация, а устранение ее последствий - наша повседневная работа. Академический должен быть комфортным для жизни районом - независимо от погоды и времени года", - заверили там.