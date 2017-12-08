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Человечество достигло максимума своих возможностейСегодня в 12:58

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Физических.

Исследователи из Франции выяснили, что человек достиг предела возможностей своего организма. Ученые проанализировали изменение за 120 лет физических показателей, таких как продолжительность жизни, рост тела и физическая выносливость, пишет Daily Mail.

Превзойти существующие возможности человеческого организма получится лишь при искусственном вмешательстве. При этом за последние годы предельные показатели даже пошли вниз. Так, в Африке средний рост человека снизился.

"Это говорит о том, что некоторые общества не могут обеспечить достаточное питание для своих детей и поддерживать их здоровье", — считает автор исследования Жан-Франсуа Туссен из Парижского университета.

Сейчас самыми высокими людьми на планете считаются мужчины в Голландии. Их средний рост – 185 сантиметров. По средней продолжительности жизни лидируют японские женщины – обычно они доживают до 87 лет, передает "Уралинформбюро".

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