Прецеденты уже есть.

Авиакомпания "Победа" придумала радикальный способ борьбы с курильщиками на борту.

Если раньше закурившего пассажира сдавали в линейный отдел внутренних дел на транспорте по прилету в место назначения, где его нередко отпускали или штрафовали на мизерную сумму, то теперь авиакомпания совершает вынужденную посадку для полного отстранения нарушителя от полета, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании-перевозчика.

Прецедент был создан в июле 2017 года. Самолет, выполнявший рейс по маршруту Махачкала – Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково. После того, как нарушитель был сдан сотрудникам правоохраны, лайнер продолжил полет.

7 декабря Тосненский горсуд Ленинградской области (по месту подачи иска) удовлетворил иск "Победы" и взыскал с пассажира-нарушителя ущерб от незапланированной посадки рейса – почти 200 тысяч рублей с учетом пошлины.

В настоящее время рассматривается еще один иск к нарушителю, закурившему на борту в августе.

Всего с июля авиакомпания зафиксировала 6 случаев вынужденной посадки по вине курильщиков. И это, подчеркивают в "Победе", в разы меньше, чем до объявленной "войны с курением на борту": с начала года по июль зафиксировано 30 случаев курения в самолетах.

Отмечается, что суммы исков зависят от расходов, спровоцированных вынужденной посадкой, и достигают 250 тысяч рублей.