Закурившие на борту российских самолетов заплатят гигантские штрафыСегодня в 13:27
- Текст
Прецеденты уже есть.
Авиакомпания "Победа" придумала радикальный способ борьбы с курильщиками на борту.
Если раньше закурившего пассажира сдавали в линейный отдел внутренних дел на транспорте по прилету в место назначения, где его нередко отпускали или штрафовали на мизерную сумму, то теперь авиакомпания совершает вынужденную посадку для полного отстранения нарушителя от полета, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании-перевозчика.
Прецедент был создан в июле 2017 года. Самолет, выполнявший рейс по маршруту Махачкала – Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково. После того, как нарушитель был сдан сотрудникам правоохраны, лайнер продолжил полет.
7 декабря Тосненский горсуд Ленинградской области (по месту подачи иска) удовлетворил иск "Победы" и взыскал с пассажира-нарушителя ущерб от незапланированной посадки рейса – почти 200 тысяч рублей с учетом пошлины.
В настоящее время рассматривается еще один иск к нарушителю, закурившему на борту в августе.
Всего с июля авиакомпания зафиксировала 6 случаев вынужденной посадки по вине курильщиков. И это, подчеркивают в "Победе", в разы меньше, чем до объявленной "войны с курением на борту": с начала года по июль зафиксировано 30 случаев курения в самолетах.
Отмечается, что суммы исков зависят от расходов, спровоцированных вынужденной посадкой, и достигают 250 тысяч рублей.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:37
Прокуратура отменила реорганизацию пермского Дома ребенка
Из-за нарушения прав детей.Сегодня в 17:31
Из-за снегопадов на Среднем Урале гибнут люди
В ДТП.Сегодня в 17:13
Россия покажет Маску многоразовый "Союз"
Это ответ американскому Falcon 9.Сегодня в 17:10
Японец зарубил катаной главную жрицу храма
И свел счеты с жизнью.Сегодня в 17:06
Ялуторовский район стал самым "эффективным" в Тюменской области
За что получит 10 миллионов рублей.Сегодня в 17:05
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 17:03
Отравившая детей крысиным ядом свердловчанка получила 18 лет
Погибли двое сыновей.Сегодня в 17:00
Таможенники Кольцово "загасили" радиоактивные фитили
Прибывшие из Китая.Сегодня в 16:53
Депутаты Госдумы придумали ответ МОК
На запрет российского флага.Сегодня в 16:41
Свердловские депутаты подпишут документ о смерти детей
Прислали из правительства региона.Сегодня в 16:24
Уральского генерала подозревают в причастности к делу о сбитом Боинге
Над Украиной.Сегодня в 16:18
Екатеринбургскому Академическому снегопады не страшны
Управляющую компанию врасплох не застать.Сегодня в 16:10
РЖД разрешили пассажирам нижних полок не пускать к себе соседей сверху
И поставили точку в вечном споре.Сегодня в 16:09
Госдума ужесточит наказание для лже-минеров
Увеличив сроки заключения.Сегодня в 16:02
Родители 4-летнего екатеринбуржца требуют 400 тысяч с Беззуба за падение ворот
Сумма возросла в восемь раз.
Главные новости
- Сегодня в 16:53Депутаты Госдумы придумали ответ МОК
- Сегодня в 14:29Межведомственная комиссия не нашла на "Маяке" рутения-106
- Сегодня в 14:15В Екатеринбурге фура протаранила карету скорой помощи
- Сегодня в 13:20У алапаевских бараков поехали крыши
- Сегодня в 11:31Олимпиада без скандала, что свадьба без драки
Аналитика
У алапаевских бараков поехали крыши
После капремонта.
Челябинский Фонд дотянулся до Хребта
На очереди — дороги для саммитов.
Южный Урал меняет налоги на чистый воздух
На фоне безветрия.