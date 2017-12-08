Чтобы праздники не омрачила беда.

В преддверии новогодних праздников сотрудники АО "Екатеринбурггаз" и МЧС провели рейд газовой безопасности в Орджоникидзевском районе уральской столицы. Профилактические работы велись параллельно с техобслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования по адресу: улица Таганская, 49, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества.

Инспекторы государственного пожарного надзора и сотрудники "Екатеринбурггаза" еще раз рассказали горожанам о правилах безопасности при эксплуатации газовых приборов. Предупредили о том, что запрещено сушить белье и обогревать помещения с помощью газовых плит. Жителям напомнили телефоны аварийной газовой службы "04" (104 с мобильных телефонов) и пожарно-спасательной службы "101". Также можно обратиться по единому номеру спасения "112".

"Сотрудники МЧС и АО "Екатеринбурггаз" проводят комплекс мероприятий по обеспечению безопасного использования газа в быту в осенне-зимний период. Аналогичные рейды были проведены во всех районах города. Как правило, жильцы, у которых газовое оборудование в порядке, охотно пускают в квартиры участников рейда. Те же, кому есть что скрывать, неохотно идут на контакт", - рассказал инспектор отделения надзорной деятельности МЧС по Орджоникидзевскому району Мовсар Батыгов.

В ходе рейда выдавались предписания на замену газового оборудования с истекшим сроком эксплуатации. Уклонение от своевременной замены старой плиты или котла считается правонарушением и может повлечь за собой административный штраф.

"Хотелось бы предупредить жителей – нельзя заниматься заменой газовых приборов самостоятельно. Обратите внимание, очень часто сотрудники сторонних организаций, предлагающие заменить краны и шланги, не имеют необходимой квалификации. Некачественно проведенные работы могут привести к утечке газа, создав пожароопасную ситуацию", - рассказала мастер службы домовых сетей ПУ-3 "Екатеринбурггаза" Ирина Тукмачева. В ходе рейда добросовестным абонентам газовики вручили сладкие презенты - имбирные пряники.

Примечательно, что проблема допуска к газовому оборудованию для его технического обслуживания остается по-прежнему актуальной. В текущем году сотрудники "Екатеринбурггаза" не смогли попасть в 554 квартиры и 270 частных домов.

С начала 2017 года службы домовых сетей "Екатеринбурггаза" провели плановое техническое обслуживание газового оборудования более 100 тысяч квартир (100 071) и более 14 тысяч индивидуальных домов (14 083). При проверках выявлено почти 23 тысячи различных нарушений правил безопасной эксплуатации газовых приборов.