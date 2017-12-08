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Свердловские дорожники выгнали из гаражей почти всю свою техникуСегодня в 14:06

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Для борьбы со снегом.

В минувшие сутки с последствиями снегопада в Свердловской области боролись 188 комбинированные дорожные машины, 29 автомобилей с отвалом, 38 автогрейдеров и 27 единиц прочей техники.

Интенсивные осадки прошли по всему региону, больше остальных "досталось" западу, северу и центральной части Среднего Урала, рассказали "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона. Только улиц Екатеринбурга вывезено 1 029 тонн снега.

По данным Росгидромета, в выходные снегопад усилится, потому подрядные организации остаются в полной готовности.

Дорожники напоминают водителям, что для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо сменить стиль вождения и не превышать скоростной режим. В период ненастья скорость для движения должна выбираться в соответствии с погодными условиями.

Ранее в УГИБДД региона сообщили о росте ДТП из-за ухудшения погодных условий.

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