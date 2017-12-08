На Широкой Речке вырастет новый микрорайон с необычной инфраструктуройСегодня в 14:32
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В первом доме появится комьюнити-центр.
В Екатеринбурге на Широкой Речке скоро вырастет новый микрорайон NOVA Park. На 19 гектарах разместятся четыре квартала с закрытыми дворами - всего 12 домов, базовая этажность - 10 этажей. Подобная базовая высота застройки формирует дружественную, комфортную человеку среду. Высотные доминанты появятся только в важных градостроительных точках.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе застройщика - компании "Атомстройкомплекс", NOVA Park со слоганом "Новая форма жизни" поменяет представление горожан о современном массовом жилье. Например, тихие зеленые дворы будут закрыты для автомобилей, погрузка и разгрузка будет осуществляться с улицы - для этого в подъездах спроектированы выходы на две стороны.
Для машин возведут четыре многоуровневых наземных паркинга с общей торговой стилобатной частью, а также вместительные парковочные карманы между домами. На первых этажах домов разместятся магазины и кафе, а через весь микрорайон протянется прогулочный бульвар.
Первым построят дом переменной этажности (10-14-27 этажей) в квартале улиц Суходольская – Тенистая – Верхнеуфалейская – Хрустальногорская. Помимо зон отдыха, на его территории появится комьюнити-центр – пространство для общедомовых мероприятий.
Для безопасности жильцов еще на этапе строительства будет реализовано видеонаблюдение на территории дома. Во дворе появится зона Wi-Fi. Обычно такие моменты реализовывает управляющая компания, здесь – застройщик.
Продажа квартир в NOVA Park уже стартовала. При ипотеке или полной оплате покупатели получат скидку в размере 5% от стоимости жилья. А по программе "Европейская долевка" достаточно внести 10% от стоимости квартиры, остальную сумму можно заплатить до истечения трех месяцев после сдачи дома.
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