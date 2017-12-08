За решение коммунальных проблем.

В приемную "Зяблицев-Фонда" обратилась горожанка Нина Затонских. Жительница Екатеринбурга пожаловалась, что в ее доме на улице Куйбышева, 115 "б" два месяца нет горячей воды.

По словам женщины, по неизвестным причинам давление на трубопроводе горячего водоснабжения снижено, а вода из крана течет тонкой "ниточкой" и пользоваться ею фактически невозможно.

Собственники квартир в проблемном доме буквально завалили обслуживающую организацию жалобами, требованиями объяснить слабый напор воды. Однако ни вразумительного ответа от управляющей компании, ни горячей воды жильцы так и не дождались.

За помощью они решили обратиться к общественникам.

"Я отправил запрос в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области с требованием разобраться в сложившейся ситуации. В итоге по указанному адресу была проведена проверка, которая установила, что магистральный трубопровод теплоснабжения находится в аварийном состоянии. По-хорошему, в случае аварии давление в сетях действительно необходимо снижать, но после этого сразу же должны последовать ремонтные работы. Этого сделано не было", - сообщил "Уралинформбюро" депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев.

После проверки департамент госжилстройнадзора выдал УК предписание – устранить аварийную ситуацию. В доме на улице Куйбышева на прошлой неделе, наконец-то, появилась горячая вода.

Об этом рассказала Нина Затонских, которая снова пришла в приемную "Зяблицев-Фонда", но уже не с проблемами, а с благодарностью.