Все в рамках допустимого.

Комиссия из ученых-атомщиков не обнаружила рутения-106 в контрольных пробах, взятых на предприятии "Маяк" в Челябинской области. Гамма-излучение и плотность потока бета-частиц соответствует естественному фону, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты проверки. Комиссия также проверила работу системы радиационного мониторинга корпорации "Маяк". Система оказалась исправной.

"Сложившаяся картина может указывать на наличие другого источника выбросов (...) Таким источником могло быть, в том числе, сгорание в атмосфере искусственного спутника (или его фрагмента), на борту которого находился источник рутения-106 с высокой суммарной активностью",- цитируют сообщение, представленное "Росатомом", федеральные СМИ.

Проверка прошла по инициативе Росатома. В группу исследователей вошли сотрудники госкорпорации, ученые из Института безопасного развития атомной энергетики РАН и Федерального медико-биологического агентства России. Пробы для анализа на "Маяке" брали с 29 ноября по 1 декабря.

Изотоп в воздухе обнаружили европейские службы экологического мониторинга в сентябре 2017 года, напоминает "Уралинформбюро". Подобные же результаты были обнародованы и в России. Гринпис обвинил в выбросах "Маяк". Но пресс-служба компании сообщила, что работа с этим изотопом не ведется уже несколько лет.

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