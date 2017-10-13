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Папа Римский предложил внести правки в "Отче наш"Сегодня в 14:30

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Перевод текста вызывает сомнения.

Папа Римский Франциск признался, что ему не нравятся некоторые строчки молитвы "Отче наш". Об этом сообщает Daily Mail.

По словам понтифика, при переводе на английский и несколько других языков смысл молитвы искажается. В частности, верующие могут подумать, что "Бог выбирает, ввести ли нас во искушение или нет", чего, уверен Франциск, не может быть.

В качестве примера он привел текст "Отче наш" на французском языке. Строка в данной интерпретации выглядит так: "не позволь нам поддаться искушению", передает "Уралинформбюро".

В текст молитвы необходимо внести корректировки, подытожил понтифик.

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