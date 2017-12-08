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Снегопад снизил цену билетов в свердловских электричкахСегодня в 15:37

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На один день.

Свердловская пригородная компания 8 декабря отменила комиссионный сбор за оформление билетов в электричках из Екатеринбурга. Причиной стали сложные погодные условия, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СПК.

Комиссионный сбор в размере 100 рублей взимается с пассажиров за оформление билетов при посадке на станции, оборудованной кассами.

По информации ГИБДД по Свердловской области, из-за продолжительного снегопада значительно увеличилось количество ДТП на магистралях региона.

Затруднения наблюдаются на автодороге Пермь - Екатеринбург, где на расстоянии до 200 метров друг от друга произошло одновременно несколько аварий.

На трассе Екатеринбург - Полевской произошло ДТП с участием трех автомобилей, движение также затруднено.

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