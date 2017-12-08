Сканы больше не нужны.

Подать заявление в ЗАГС через портал госуслуг станет проще. Госдума приняла законопроект, сокращающий количество необходимых документов. С 1 января 2020 года не нужно будет посылать отсканированные документы. Сейчас при подаче заявление требуются копии паспорта и документа о расторжении предыдущего брака.

Личные данные сотрудники ЗАГСа будут проверять непосредственно в день свадьбы, говорится в сопроводительных материалах к законопроекту. Сканирование, по мнению авторов законопроектов, избыточно. А скан не является юридически значимым источником сведений и нагружает инфраструктуру передачи данных, передает "Уралинформбюро".