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Жениться в России станет прощеСегодня в 15:42

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Сканы больше не нужны.

Подать заявление в ЗАГС через портал госуслуг станет проще. Госдума приняла законопроект, сокращающий количество необходимых документов. С 1 января 2020 года не нужно будет посылать отсканированные документы. Сейчас при подаче заявление требуются копии паспорта и документа о расторжении предыдущего брака.

Личные данные сотрудники ЗАГСа будут проверять непосредственно в день свадьбы, говорится в сопроводительных материалах к законопроекту. Сканирование, по мнению авторов законопроектов, избыточно. А скан не является юридически значимым источником сведений и нагружает инфраструктуру передачи данных, передает "Уралинформбюро".

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