Увеличив сроки заключения.

Госдума РФ 8 декабря в первом чтении принял поправки в Уголовный кодекс, которые увеличивают наказание за ложные звонки о заложенных бомбах.

Изменения вносятся в статью 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), передает "Уралинформбюро". В действующей редакции Кодекса телефонные террористы могут быть наказаны штрафом до 200 тысяч рублей, исправительными работами или лишением свободы на срок до 3 лет, а при наступлении тяжких последствий - до 5 лет.

После вступления поправок в силу максимальное наказание по этой статье возрастет до 10 лет тюрьмы в том случае, если ложный звонок и последующая эвакуация привели к гибели людей или "иным тяжким последствиям". Об этом пишет РБК, ссылаясь на проект закона, поправки в который будут одобрены до конца года.

По словам главы думского комитета по законодательству Павла Крашенинникова, поправки готовились ими совместно с правоохранительными органами. Предпосылкой к ним стали ложные звонки о готовящихся терактах, волна которых накрыла Россию 10 сентября.

Из-за телефонных террористов в стране за последние месяцы эвакуации подверглось 2,3 миллиона человек.

"Липовые" звонки о минировании не обошли и Екатеринбург: в 2017 году, по данным свердловского полицейского главка, зафиксировано 216 ложных сообщений о терактах. Во время проверок этих сообщений было эвакуировано свыше 70 тысяч человек.

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