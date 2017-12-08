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РЖД разрешили пассажирам нижних полок не пускать к себе соседей сверхуСегодня в 16:10

И поставили точку в вечном споре.

Пассажиры, купившие билеты на нижние полки поездов дальнего следования, теперь могут на законных основаниях не пускать соседей сверху посидеть на своей "лежанке". Точку в вечном споре поставили в РЖД.

"Проезд иных лиц на оплаченных пассажиром местах не допускается. Приобретая билет, пассажир вступает в договорные отношения с АО "ФПК" и соглашается на условие проезда в поезде дальнего следования именно на верхней полке. Следовательно, право находиться на нижнем месте, оплаченном другим пассажиром, без его согласия отсутствует", — говорится в ответе компании на соответствующий вопрос пользователя Pikabu.

Официальная позиция РЖД устроила не всех пользователей Рунета, пишет "Ридус". Многие отметили, что для "верхолазов" теперь не доступен столик.

Компенсировать недовольство может только разница в цене: зачастую билеты на верхние полки продаются со скидкой, напоминает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
кошмар какой Сегодня в 16:47

При социализме люди должны были быть ведливыми и делать всё, чтобы было удобно всем, а сейчас полный пипец, полки поделить не могут, место за столиком поделить не могут. ЛЮДИ, опомнитесь!!!!!!!!!!!

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