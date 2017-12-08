И поставили точку в вечном споре.

Пассажиры, купившие билеты на нижние полки поездов дальнего следования, теперь могут на законных основаниях не пускать соседей сверху посидеть на своей "лежанке". Точку в вечном споре поставили в РЖД.

"Проезд иных лиц на оплаченных пассажиром местах не допускается. Приобретая билет, пассажир вступает в договорные отношения с АО "ФПК" и соглашается на условие проезда в поезде дальнего следования именно на верхней полке. Следовательно, право находиться на нижнем месте, оплаченном другим пассажиром, без его согласия отсутствует", — говорится в ответе компании на соответствующий вопрос пользователя Pikabu.

Официальная позиция РЖД устроила не всех пользователей Рунета, пишет "Ридус". Многие отметили, что для "верхолазов" теперь не доступен столик.

Компенсировать недовольство может только разница в цене: зачастую билеты на верхние полки продаются со скидкой, напоминает "Уралинформбюро".

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