РЖД разрешили пассажирам нижних полок не пускать к себе соседей сверхуСегодня в 16:10
- Текст
- Комментарии (1)
И поставили точку в вечном споре.
Пассажиры, купившие билеты на нижние полки поездов дальнего следования, теперь могут на законных основаниях не пускать соседей сверху посидеть на своей "лежанке". Точку в вечном споре поставили в РЖД.
"Проезд иных лиц на оплаченных пассажиром местах не допускается. Приобретая билет, пассажир вступает в договорные отношения с АО "ФПК" и соглашается на условие проезда в поезде дальнего следования именно на верхней полке. Следовательно, право находиться на нижнем месте, оплаченном другим пассажиром, без его согласия отсутствует", — говорится в ответе компании на соответствующий вопрос пользователя Pikabu.
Официальная позиция РЖД устроила не всех пользователей Рунета, пишет "Ридус". Многие отметили, что для "верхолазов" теперь не доступен столик.
Компенсировать недовольство может только разница в цене: зачастую билеты на верхние полки продаются со скидкой, напоминает "Уралинформбюро".
Также по теме:
Проезд по России на поезде подешевел вдвое
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
При социализме люди должны были быть ведливыми и делать всё, чтобы было удобно всем, а сейчас полный пипец, полки поделить не могут, место за столиком поделить не могут. ЛЮДИ, опомнитесь!!!!!!!!!!!ответить
- Последние новости
-
Сегодня в 17:37
Прокуратура отменила реорганизацию пермского Дома ребенка
Из-за нарушения прав детей.Сегодня в 17:31
Из-за снегопадов на Среднем Урале гибнут люди
В ДТП.Сегодня в 17:13
Россия покажет Маску многоразовый "Союз"
Это ответ американскому Falcon 9.Сегодня в 17:10
Японец зарубил катаной главную жрицу храма
И свел счеты с жизнью.Сегодня в 17:06
Ялуторовский район стал самым "эффективным" в Тюменской области
За что получит 10 миллионов рублей.Сегодня в 17:05
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 17:03
Отравившая детей крысиным ядом свердловчанка получила 18 лет
Погибли двое сыновей.Сегодня в 17:00
Таможенники Кольцово "загасили" радиоактивные фитили
Прибывшие из Китая.Сегодня в 16:53
Депутаты Госдумы придумали ответ МОК
На запрет российского флага.Сегодня в 16:41
Свердловские депутаты подпишут документ о смерти детей
Прислали из правительства региона.Сегодня в 16:24
Уральского генерала подозревают в причастности к делу о сбитом Боинге
Над Украиной.Сегодня в 16:18
Екатеринбургскому Академическому снегопады не страшны
Управляющую компанию врасплох не застать.Сегодня в 16:10
РЖД разрешили пассажирам нижних полок не пускать к себе соседей сверху
И поставили точку в вечном споре.Сегодня в 16:09
Госдума ужесточит наказание для лже-минеров
Увеличив сроки заключения.Сегодня в 16:02
Родители 4-летнего екатеринбуржца требуют 400 тысяч с Беззуба за падение ворот
Сумма возросла в восемь раз.
Главные новости
- Сегодня в 16:53Депутаты Госдумы придумали ответ МОК
- Сегодня в 14:29Межведомственная комиссия не нашла на "Маяке" рутения-106
- Сегодня в 14:15В Екатеринбурге фура протаранила карету скорой помощи
- Сегодня в 13:20У алапаевских бараков поехали крыши
- Сегодня в 11:31Олимпиада без скандала, что свадьба без драки
Аналитика
У алапаевских бараков поехали крыши
После капремонта.
Челябинский Фонд дотянулся до Хребта
На очереди — дороги для саммитов.
Южный Урал меняет налоги на чистый воздух
На фоне безветрия.