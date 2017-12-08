Прислали из правительства региона.

Правительство Свердловской области разработало проект постановления "О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов". Фотографии отдельных страниц на своей странице в Facebook опубликовал депутат Законодательного собрания региона Вячеслав Вегнер.

В числе прочего документ сдержит целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи. Так, к 2018 году смертность в трудоспособном возрасте должна снизиться до отметки в 615 случаев на 100 000 человек и сокращаться на 5 пунктов каждый следующий год.

Материнская смертность должна составить 9,6 случая на 100 000 родивших женщин. В 2019 и 2020 годах показатель должен составлять 9,4 и 9,2 случая соответственно, передает "Уралинформбюро".



Фото: Вячеслав Вегнер, facebook.com

Смертность среди младенцев в 2018 году должна составить в среднем 5,5 случая на 1 000 родившихся детей. Стоит отметить, что в городах этот показатель должен быть на отметке в 5,2, а в сельской местности – 8,2. Ежегодно они должны снижаться на 0,1-0,2 случая.

Согласно документу, не менее 80% свердловчан должны быть удовлетворены медицинской помощью.

Проект постановления находится на рассмотрении в ЗакСо. Заседание регионального парламента, в ходе которого, вероятно, проект постановления будет одобрен, назначено на 19 декабря.

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