Таможенники Кольцово "загасили" радиоактивные фитилиСегодня в 17:00
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Прибывшие из Китая.
Таможенники аэропорта Кольцово задержали 2 партии фитилей для газовых светильников.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Кольцовской таможни, радиоактивный товар прибыл из Китая автомобильным транспортом. Выяснилось, что 41 фитиль содержит радионуклид Торий-232 с превышением естественного уровня излучения более чем в 20 раз.
"Даже в пассивном состоянии, при неработающей лампе, такой фитиль способен нанести значительный вред не только здоровью человека, вызвать серьезные заболевания, в том числе онкологические и заболевания крови, но и окружающей среде в виде заражения территории, так как при выгорании фитиля, остается радиоактивная пыль", - пояснили в пресс-службе таможни.
Фитили были направлены на экспертизу в региональное управление Роспотребнадзора, по результатам которой будет принято решение о дальнейших процессуальных действиях.
Фото: пресс-служба Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина
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