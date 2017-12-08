И 2 работника.

За медицинской помощью 8 декабря обратились 13 детей и 2 сотрудника школы №29 Ревды. Во время общешкольной линейки ученики 5-9 классов чувствовали головокружение и тошноту, некоторые потеряли сознание. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По предварительным данным дети и сотрудники школы отравились неизвестным распыленным веществом. Госпитализировано 7 учеников, остальные направлены на амбулаторное лечение. В настоящее время прокуратура выясняет обстоятельства инцидента.