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В ревдинской школе отравились 13 детей Сегодня в 17:48

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И 2 работника.

За медицинской помощью 8 декабря обратились 13 детей и 2 сотрудника школы №29 Ревды. Во время общешкольной линейки ученики 5-9 классов чувствовали головокружение и тошноту, некоторые потеряли сознание. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По предварительным данным дети и сотрудники школы отравились неизвестным распыленным веществом. Госпитализировано 7 учеников, остальные направлены на амбулаторное лечение. В настоящее время прокуратура выясняет обстоятельства инцидента.

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