На торжественном мероприятии.

В украинском городе Коростень чиновники поздравили незрячих людей с Днем инвалида. 3 декабря на торжественном мероприятии гостям предложили есть вафли и пироги, пока сами госслужащие наслаждались красной икрой и мясными нарезками. Видео с праздника появилось в группе "Наш Коростень" в социальных сетях. Там разницу в меню можно рассмотреть во всех подробностях.

Столы, за которыми сидели инвалиды, выглядят откровенно пустыми. Людям даже не предложили чай или воду. Столы же чиновников изначально скромно прикрыты салфетками. Под ними оказываются блюда с фруктами, рыбой, мясом и икрой. Запивали это госслужащие вином и водкой.

Депутат Владимир Арешонков, присутствовавший на мероприятии (за чиновничьим столом), уже извинился перед общественностью на своей странице в Facebook. Свое поведение списал на нерешительность.