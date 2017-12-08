Полиция ищет мать.

В детской больницы Чайковского оставили новорожденного ребенка. Врачи нашли девочку утром 6 декабря на пеленальном столике, пишут местные СМИ.

У девочки общее переохлаждение. Сейчас она находится под надзором врачей. Здоровью ребенка ничего не угрожает. Полиция уже занимается поисками матери и проводит проверку.

Последний подобный случай в Пермском крае произошел в сентябре 2017 года. Тогда младенца оставили в бэби-боксе медсанчасти в столице региона.