Скончался Леонид БроневойСегодня в 14:10
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Прощание пройдет в "Ленкоме".
В Москве на 89-м году жизни скончался народный артист СССР Леонид Броневой. Об этом сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
"Леонид Сергеевич скончался сегодня в больнице в Москве после тяжелой болезни... Он тяжело болел, умер сегодня в 07.30 утра", - цитирует ТАСС Варшавера. По словам директора "Ленкома", прощание с прославленным артистом пройдет в театре, передает "Уралинформбюро".
Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Среди самых известных картин с участием актера - "Семнадцать мгновений весны", "Тот самый Мюнхгаузен", "Покровские ворота", "Формула любви".
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