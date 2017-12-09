Фото: кадр из т/с "Семнадцать мгновений весны" (1973 г., реж. Т.Лиознова)

Прощание пройдет в "Ленкоме".

В Москве на 89-м году жизни скончался народный артист СССР Леонид Броневой. Об этом сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

"Леонид Сергеевич скончался сегодня в больнице в Москве после тяжелой болезни... Он тяжело болел, умер сегодня в 07.30 утра", - цитирует ТАСС Варшавера. По словам директора "Ленкома", прощание с прославленным артистом пройдет в театре, передает "Уралинформбюро".

Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Среди самых известных картин с участием актера - "Семнадцать мгновений весны", "Тот самый Мюнхгаузен", "Покровские ворота", "Формула любви".