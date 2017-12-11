С начала года.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных на территории УрФО за 10 месяцев 2017 года, оказалось на 5,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Данные были озвучены на оперативном совещании, которое в Кургане провел зампредседателя СК РФ Илья Лазутов.

С начала года на Урале правоохранительными органами было зафиксировано 169 476 преступлений. В целом по России уровень преступности снизился на 5,2%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СК РФ.

Особое внимание на совещании было уделено расследованию уголовных дел, связанных с невыплатой заработной платы. Лазутов призвал руководителей региональных следственных подразделений принципиально реагировать на каждый сигнал о нарушении трудовых и социальных прав уральцев.