Большегрузного.

В Челябинской области спасатели сняли временное ограничение на движение грузовых транспортных средств по федеральной автодороге М-5 "Урал". Оно было введено 9 декабря из-за неблагоприятных метеоусловий.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Южному Уралу, ограничения для большегрузов были введены на участке трассы Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск, где снежные завалы и наледь стали причиной огромных пробок.

10 декабря в 20.00 ограничение движения сотрудниками МЧС было отменено. "Погодные условия нормализовались, дорогу почистили, машины пустили", - сообщил начальник пресс-службы южноуральского управления ведомства Егор Пахомов.

Стоит отметить, что из-за непогоды на федеральной трассе образовались многокилометровые пробки, в которых машины стояли почти сутки. В одной из них застряли два автобуса с 36 детьми, которые из затора освободили сотрудники региональной ГИБДД.

"Полицейские перекрыли движение по одной из встречных полос и организовали эвакуацию застрявших автомобилей. Регулировочные действия по освобождению проезда осуществлялись инспекторами в пешем порядке. В общей сложности в высвобождении заблокированных автобусов с детьми было задействовано 9 экипажей дорожно-патрульной службы", - пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Между тем, с проблемного участка трассы М-5 "Урал" спасатели пока не убрали мобильные пункты обогрева.