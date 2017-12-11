На севере области - до минус 25.

Начало недели в Свердловской области обещает быть холодным. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Свердловского гидрометцентра. Днем в понедельник и вторник в регионе ожидается минус 9-14 градусов. По ночам температура будет опускаться до 15-20 градусов ниже нуля, на севере – до минус 25. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 8 метров в секунду.

В среду юго-западный ветер принесет небольшое потепление: днем – до минус 4-9, ночью - до 13-18, на севере – до минус 23. Неделя обещает быть бесснежной.

В Екатеринбурге первые два рабочих дня столбики термометров задержатся на отметке в минус 11 градусов. По ночам будут опускаться до минус 13-15. В середине недели потеплеет до минус 4-6 градусов.