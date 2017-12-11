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Урал поддался шизофрении Сегодня в 09:54

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Регион на втором месте по заболеваемости.

УрФО занял вторую строчку в списке регионов по заболеваемости шизофренией. На 100 000 уральцев приходится 343,2 случая. Об этом пишет RT со ссылкой на Национальный медицинский исследовательский центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского.

Больше всего шизофрения распространена в Центральном федеральном округе (371 случай на 100 000 населения). На третьем месте – Сибирский федеральный округ (343,1 случая на 100 000 населения).

По словам экспертов, шизофрения в 40% случаев возникает по генетическим и наследственным причинам. В 60% ее возникновение связано с внешними условиями: взаимоотношениями в семье, на работе, качеством жизни, вредным производством и плохой экологией, передает "Уралинформбюро".

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