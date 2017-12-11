Без карьера и безработицы.

9 декабря 2017 года больше 4 000 жителей Коркино вышли на митинг за ликвидацию местного угольного разреза. Собравшиеся на Комсомольской площади требовали потушить эндогенные пожары в разрезе, укрепить его борта да и вообще ликвидировать этот, самый большой в Европе карьер. Также они просили создать в муниципалитете новые рабочие места, передает "Уралинформбюро".

Среди участников митинга были сторонники "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и "Единой России". Со сцены выступали депутаты Заксобрания Челябинской области, Коркинского районного совета депутатов и народные избранники собраний поселений района, а также заслуженные горожане.

Во время мероприятия собирались подписи под петицией президенту России Владимиру Путину. "Эндогенные пожары в разрезе являются постоянным источником загрязнения атмосферного воздуха не только непосредственно в городе Коркино и Коркинском районе, но и близлежащих муниципальных образованиях. Более того, пожары в разрезе называют одной из главных причин смога в Челябинске", - гласит она.

По мнению коркинцев, другая серьезная опасность - оползни, разрушающие жилые дома и соц объекты расположенные недалеко от бортов карьера.

В 2018 году заканчивается лицензия на добычу угля на Коркинском разрезе. Но до сих пор неясно, кто и как решит одну из главных экологических проблем Южного Урала. Прежний владелец карьера, градообразующая Челябинская угольная компания намерена остановить работу, вывести технику и сократить персонал.

Ликвидировать исполинскую яму с использованием закладочного материала обогатительной фабрики Томинского горно-обогатительного комбината, который Русская медная компания строит в Сосновском районе, готов новый владелец лицензии. Параллельно появятся новые рабочие места и перспективы развития Коркинского района.

"Но "общественные активисты" (движение "СТОП ГОК" – прим. ред.) выступают против строительства предприятия, тем самым лишая десятки тысяч жителей Южного Урала единственного реального шанса избавиться от удушливого смога, который ежедневно отравляет тысячи детей и взрослых", - делают вывод авторы петиции. Они отмечают, что многие жители Коркино с уходом ЧУК лишились порой единственного в семье источника дохода.

В Центре занятости населения Коркино отмечают, что сегодня официально трудоустроено меньше трети работоспособных горожан - 8 000 из 26 000. 5 000 - 6 000 человек ежедневно ездят "на заработки" в соседние города. Из 800 вакансий в базе ЦЗН лишь 250 открыты в Коркинском районе.

Неделей ранее в Коркино прошла ярмарка вакансий от РМК. За время ее проведения на более чем 1 700 рабочих мест было подано около 4 000 анкет. Всего предложениями восьми работодателей , в том числе Томинского ГОКа и "Промрекультиваци", занимающейся ликвидацией угольного разреза, заинтересовались свыше 5 000 человек.

По подсчетам специалистов РМК, на медных производствах Урала непосредственно задействовано порядка 80 000 человек. Каждое рабочее место в цветной металлургии создает до 7 рабочих мест в смежных отраслях – строительстве, автомобильных и железнодорожных перевозках, энергетике и других. С учетом членов их семей общее количество тех, чье благополучие зависит от состояния медной отрасли Урала, приближается к 2 миллионам человек.