×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Южноуральский "Маяк" ищет ликвидатора последствий аварииСегодня в 10:34

  • Текст

С территории завода.

"Росатом" с мая 2018 года до декабря 2019-го потратит 82,5 миллиона рублей на реабилитацию радиоактивно загрязненного участка на территории завода "Маяк" в Озерске. Соответствующий контракт размещен на сайте госзакупок, передает "Уралинформбюро".

Аукцион проходит в рамках федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года".

Согласно условиям контракта, подрядчик должен привести в порядок участок площадью 30 000 "квадратов": удалить всю зараженную радионуклидами растительность, вывезти на полигон лом металлов и строительные радиоактивные отходы, уплотнить старый и привезти чистый грунт, посеять траву.

В "Росатоме" подчеркивают, что запланированные работы никак не связаны с информацией о выбросе рутения-106.

"Загрязнение территории радиохимического завода связано с его деятельностью в 40-70 годах ХХ века, прежде всего с последствиями взрыва емкости хранения высокорадиоактивных отходов в 1957 году. Это те самые емкости, которые стали причиной так называемой "Кыштымской аварии". Таким образом, "Росатом" продолжает работу по ликвидации советского "ядерного наследия", - говорится сообщении на сайте госкорпорации.

Стоит напомнить, что в середине ноября российский Гринпис заявил об экстремальном загрязнении воздуха рутением-106 на территории Южного Урала в сентябре 2017 года. Заявление экологи подкрепили документами от Росгидромета, где самой "грязной" по замерам радиационного фона точкой стали населенные пункты рядом с химпредприятием "Маяк". Однако в "Росатоме" открестились от всех обвинений, заявив, что никаких радиационных инцидентов на объектах отрасли зафиксировано не было.

Ранее по теме:
Россияне собирают подписи за поиск источника выброса рутения-106
Гринпис заявил о радиационном выбросе на Южном Урале

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Дорожная карта" Дубровского

"Дорожная карта" Дубровского

Сокращает список челябинских долгостроев.

У алапаевских бараков поехали крыши

У алапаевских бараков поехали крыши

После капремонта.

Челябинский Фонд дотянулся до Хребта

Челябинский Фонд дотянулся до Хребта

На очереди — дороги для саммитов.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×