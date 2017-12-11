Южноуральский "Маяк" ищет ликвидатора последствий аварииСегодня в 10:34
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С территории завода.
"Росатом" с мая 2018 года до декабря 2019-го потратит 82,5 миллиона рублей на реабилитацию радиоактивно загрязненного участка на территории завода "Маяк" в Озерске. Соответствующий контракт размещен на сайте госзакупок, передает "Уралинформбюро".
Аукцион проходит в рамках федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года".
Согласно условиям контракта, подрядчик должен привести в порядок участок площадью 30 000 "квадратов": удалить всю зараженную радионуклидами растительность, вывезти на полигон лом металлов и строительные радиоактивные отходы, уплотнить старый и привезти чистый грунт, посеять траву.
В "Росатоме" подчеркивают, что запланированные работы никак не связаны с информацией о выбросе рутения-106.
"Загрязнение территории радиохимического завода связано с его деятельностью в 40-70 годах ХХ века, прежде всего с последствиями взрыва емкости хранения высокорадиоактивных отходов в 1957 году. Это те самые емкости, которые стали причиной так называемой "Кыштымской аварии". Таким образом, "Росатом" продолжает работу по ликвидации советского "ядерного наследия", - говорится сообщении на сайте госкорпорации.
Стоит напомнить, что в середине ноября российский Гринпис заявил об экстремальном загрязнении воздуха рутением-106 на территории Южного Урала в сентябре 2017 года. Заявление экологи подкрепили документами от Росгидромета, где самой "грязной" по замерам радиационного фона точкой стали населенные пункты рядом с химпредприятием "Маяк". Однако в "Росатоме" открестились от всех обвинений, заявив, что никаких радиационных инцидентов на объектах отрасли зафиксировано не было.
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