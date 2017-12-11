Погибшим на войне.

В Екатеринбурге общественники помогли местному жителю установить родство с собственным отцом. С такой необычной просьбой в "Зяблицев-Фонд" обратился пожилой мужчина, отец которого не вернулся домой с Великой Отечественной войны.

По словам Ильи Шабалина, его отец погиб в 1942 году в боях под Ржевом. Сложность в установлении родства заключалась в том, что у мужчины не было никаких соответствующих документов, даже собственного свидетельства о рождении. Скорее всего, оно потерялось при многочисленных переездах еще в годы войны

"Из доказательств у Ильи Шабалина – только свидетельство о рождении в 1933 году его родной сестры. Я направил запросы по поводу записей акта о рождении И.Ф. Шабалина в Госархивы Тюменской и Свердловской областей, в органы ЗАГС всех поселений, где проживала семья. Но ответы были получены отрицательные", - рассказал "Уралинформбюро" депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев.

В приемной фонда екатеринбуржцу посоветовали обратиться в суд. Делом занималась Октябрьская районная инстанция. У заявителя не было документов, и за пояснениями пришлось обращаться к сестрам Илья Шабалина, которые находятся в преклонном возрасте.

В итоге требования свердловчанина были удовлетворены: его родство с отцом-фронтовиком установлено в судебном порядке.