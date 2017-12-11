×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбуржец больше полувека пытался доказать родство с отцомСегодня в 13:59

  • Текст

Погибшим на войне.

В Екатеринбурге общественники помогли местному жителю установить родство с собственным отцом. С такой необычной просьбой в "Зяблицев-Фонд" обратился пожилой мужчина, отец которого не вернулся домой с Великой Отечественной войны.

По словам Ильи Шабалина, его отец погиб в 1942 году в боях под Ржевом. Сложность в установлении родства заключалась в том, что у мужчины не было никаких соответствующих документов, даже собственного свидетельства о рождении. Скорее всего, оно потерялось при многочисленных переездах еще в годы войны

"Из доказательств у Ильи Шабалина – только свидетельство о рождении в 1933 году его родной сестры. Я направил запросы по поводу записей акта о рождении И.Ф. Шабалина в Госархивы Тюменской и Свердловской областей, в органы ЗАГС всех поселений, где проживала семья. Но ответы были получены отрицательные", - рассказал "Уралинформбюро" депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев.

В приемной фонда екатеринбуржцу посоветовали обратиться в суд. Делом занималась Октябрьская районная инстанция. У заявителя не было документов, и за пояснениями пришлось обращаться к сестрам Илья Шабалина, которые находятся в преклонном возрасте.

В итоге требования свердловчанина были удовлетворены: его родство с отцом-фронтовиком установлено в судебном порядке.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Дорожная карта" Дубровского

"Дорожная карта" Дубровского

Сокращает список челябинских долгостроев.

У алапаевских бараков поехали крыши

У алапаевских бараков поехали крыши

После капремонта.

Челябинский Фонд дотянулся до Хребта

Челябинский Фонд дотянулся до Хребта

На очереди — дороги для саммитов.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×