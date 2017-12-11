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Коммунальщики загадили реки Шайтанка и ТагилСегодня в 11:24

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Канализационными стоками.

Реки Шайтанка и Тагил в Пригородном районе оказались залиты канализационными стоками. Нарушителей поймали специалисты нижнетагильской прокуратуры и регионального минприроды, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского надзорного ведомства.

С июля 2016 года предприятие "Пандора" осуществляет деятельность по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения в селе Николо-Павловское. На северо-западе села канализационные стоки выходят на поверхность из разрушенного канализационного колодца, текут по рву вдоль поселка Отрадное и изливаются в ручей, который впадает в реку Тагил.

Кроме того, одно из зданий очистных сооружений, эксплуатируемых "Пандорой", разрушено, а другое находится в аварийном состоянии. Поэтому канализационные стоки на очистку не попадают, в районе аварийного сооружения выходят на поверхность и впадают в реку Шайтанку.

Пробы воды, взятые в месте сброса сточных вод на рельеф местности и в местах впадения сточных вод в реки, выявили превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ.


Фото: прокуратура Свердловской области

Установлено, что ООО "Пандора" самовольно использует водный объект. У предприятия нет документов на право пользования и разрешения на сброс загрязняющих веществ в водные объекты. Также оно не осуществляет производственный экологический контроль качества сточных вод от сетей канализации села Николо-Павловское и рек Тагил и Шайтанка.

По результатам проверки в Ленинский райсуд Нижнего Тагила поступил иск с требованиями устранить сбросы канализационных стоков в реки и обеспечить поступление сточных вод на очистные сооружения.

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